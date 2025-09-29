EQS-News: DCI Database for Commerce and Industry AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Ad-hoc-Mitteilung
Starnberg, den 29. September 2025:
Green Valley Investments Ltd., UK wird sich an plugilo Inc., einer mehrheitlich von der DCI Database for Commerce and Industrie AG gehaltenen Gesellschaft in den USA, beteiligen. Entsprechende Verträge wurden unterzeichnet. Die Beteiligung erfolgt auf Basis einer Unternehmensbewertung der plugilo Inc. in Höhe von 50 Mio. USD und wird sowohl Kapital- als auch technologiebezogene Leistungen umfassen. Die Beteiligung erfolgt in einem Umfang von bis zu 10 Mio. USD.
Kontakt
DCI Database for Commerce and Industry AG
Enzianstr. 2
82319 Starnberg
E-Mail: IR@DCI.DE
http://www.DCI.de
Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.
WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.
Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen
und Annahmen des Vorstands basieren. Bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.
29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
