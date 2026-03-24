DJ DG Matrix setzt auf Infineon-Technologie für Rechenzentren-Energieinfrastruktur

DOW JONES--Das US-Unternehmen DG Matrix setzt für seine Solid-State-Transformatoren (SST) auf Leistungshalbleiter auf Siliziumkarbid-Basis von Infineon. Beide Seiten vereinbarten eine Zusammenarbeit, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bei der Entwicklung der nächsten Generation von SiC-Bauelementen soll es zu einer engen Abstimmung kommen.

SST-Transformatoren ersetzen mit einer deutlich größeren Leistungsdichte konventionelle Transformatoren. Sie erlauben eine direkte Umwandlung von Mittelspannungen aus dem Netz in Niederspannungen, wie sie unter anderem von KI-Rechenzentren, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, erneuerbaren Energiesystemen und industriellen Mikronetzen gebraucht werden.

Infineon erwartet laut Mitteilung, dass das Marktvolumen für Halbleiter im Bereich der SST in den nächsten fünf Jahren bis zu 1 Milliarde US-Dollar erreichen könnte.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 07:35 ET (11:35 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.