Eine Studie des Fraunhofer ISI zeigt: Die geplanten Änderungen im Gebäudemodernisierungsgesetz könnten die Heizkosten deutlich erhöhen, wenn weiter mit Gasheizungen geheizt wird. Wärmepumpen schneiden in allen Szenarien günstiger ab. Heizen könnte für Verbraucher eine Mehrbelastung von mehreren Tausend Euro im Jahr bedeuten. Schuld daran ist nicht der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran. Vielmehr dürften Vorschläge zum Gebäudemodernisierungsgesetz aus dem Haus von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dafür sorgen. Eine Analyse des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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