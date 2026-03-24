Der Schock sitzt bei dem ein oder anderen BioNTech-Aktionär sicherlich immer noch tief. Die beiden Köpfe des mRNA-Spezialisten, Ugur Sahin und Özlem Türeci, werden bis spätestens Ende des Jahres die Gesellschaft verlassen und ein neues Unternehmen ins Leben rufen. Unabhängig von den weiteren Personalentscheidungen treiben die Mainzer ihre klinische Entwicklungspipeline weiter voran.Auf dem bevorstehenden Europäischen Lungenkrebs-Kongress (ELCC), der vom 25. bis 28. März 2026 in Kopenhagen stattfindet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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