Das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) könnte laut neuen Berechnungen des Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) die Heizkosten deutlich erhöhen. Im Auftrag des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigt die Analyse, dass Gasheizungen trotz "grüner" Beimischung langfristig teurer sind als Wärmepumpen. Betroffen sind sowohl Mieter:innen als auch Eigentümer:innen bis zum Jahr 2045. Gebäudemodernisierungsgesetz: Mehrkosten durch "Bio-Treppe"Die Eckpunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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