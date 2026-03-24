Mehr als 40 Prozent ging es bei der Aktie des Impfstoff-Entwicklers Valneva zum Wochenstart nach unten (DER AKTIONÄR berichtete: "Valneva-Aktie crasht brutal - die Hintergründe"). Enttäuschende Daten zur Phase-3-Studie beim Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten LB6V (vormals VLA15), der zusammen mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer entwickelt wird, schickten das Papier auf Talfahrt. Am heutigen Dienstag kann sich die Aktie gut sechs Prozent erholen. DER AKTIONÄR wirft einen genaueren Blick auf die jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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