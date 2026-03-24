US-Präsident Trump wirbelte die Finanzmärkte - und hier vor allem den Ölsektor - kräftig durcheinander. Erst richtete er am Wochenende ein knallhartes Ultimatum an den Iran, nur um im Verlauf des Montags einen Rückzieher zu machen. Dieser Rückzieher brachte die Ölpreise in die Bredouille. So verlor insbesondere Brent Öl gestern kräftig und rutschte dabei auch unter die wichtige Marke von 100 US-Dollar.Wer nun allerdings auf eine ausgeprägte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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