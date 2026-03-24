Donald Trumps Kreuzzug gegen die Windkraft geht weiter. So soll nun TotalEnergies Berichten zufolge eine Zahlung von einer Milliarde US-Dollar erhalten, sofern sich der Konzern aus dem Ausbau neuer Windkraftprojekte in den USA zurückzieht. Im Gegenzug ist vorgesehen, dass der Fokus künftig stärker auf Investitionen in Öl- und Gasprojekte gelegt wird.Damit dürfte der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix in den USA im internationalen Vergleich sehr niedrig bleiben. So entfallen dort nur rund 17 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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