Diese deutschen Aktien ziehen kräftig an: Nach einem Rekordtief sorgt eine UBS-Kaufempfehlung für neue Dynamik - und Analysten sehen weiteres Potenzial. Die Aktie von Ottobock erlebt eine bemerkenswerte Kehrtwende. Nach einem massiven Kursrutsch und neuen Tiefständen sorgt frischer Optimismus für steigende Kurse. Vor allem eine Hochstufung durch die UBS bringt neuen Schwung in den Medizintechnik-Wert. UBS sorgt für Kurssprung - Trend dreht nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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