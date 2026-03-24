Basel - Der Nahostkonflikt zwingt die Prognostiker von BAK Economics zu einer Korrektur ihrer Vorhersagen. Sie erwarten nun ein noch schwächeres Wachstum und eine höhere Inflation. Das Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (sporteventbereinigt) wird nun für 2026 bei 0,8 Prozent statt 0,9 Prozent gesehen. Höhere Energiepreise, Lieferkettenengpässe und nochmals gestiegene Unsicherheit bremsten die Exportindustrie und die Investitionstätigkeit, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab