Bern - Dichtestress, überlastete Züge und Strassen, steigende Mieten, überbaute Flächen: Mit diesen Argumenten werben SVP-Exponenten für die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz». Sie verstehen ihr Begehren als Forderung nach einer Zuwanderung in vernünftigem Ausmass. Darüber abgestimmt wird am 14. Juni. Statt eine ungebremste Zuwanderung brauche es eine nachhaltige Entwicklung der Bevölkerung, heisst es auf der Kampagnenwebseite für die Initiative. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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