In Sachsen-Anhalt vermarktet das Unternehmen drei Großbatteriespeicher mit jeweils 49,5 Megawatt Leistung und 101 Megawattstunden Kapazität. Einer davon gilt als das derzeit größte deutsche Co-Location-Projekt mit Netzbezug. Suena Energy übernimmt die Vermarktung von drei Großbatteriespeichern des Projektentwicklers und Betreibers Münch Energie. Die Anlagen in Sachsen-Anhalt verfügen über insgesamt rund 300 Megawattstunden Kapazität und gehören zu einem Verbund, den Suenas Kunde, der Stromerzeuger Münch Energie, als das größte derzeit in Betrieb befindliche, zusammenhängende Batteriespeicherprojekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland