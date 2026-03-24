EQS-News: Continental Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Continental Aktiengesellschaft
|Continental-Plaza 1
|30175 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 511 938-01
|Fax:
|+49 511 938-81770
|E-Mail:
|mail_service@conti.de
|Internet:
|https://www.continental.com/
|ISIN:
|DE0005439004
|WKN:
|543 900
|Börsen:
|Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2297002 24.03.2026 CET/CEST