Zürich - Die Migros hat 2025 einen hohen Gewinn erzielt. Der Verkauf von Tochterfirmen trieb das Reinergebnis erst zum zweiten Mal in der 100-jährigen Migros-Geschichte über die Marke von einer Milliarde Franken. Im Kerngeschäft verlor die Migros allerdings Marktanteile an die Konkurrenz. Bis es dort wieder aufwärts geht, dauert es noch zwei, drei Jahre. Unter dem Strich schnellte der Reingewinn auf 1,1 Milliarden Franken hoch, von 419 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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