New York - Nach der Erholung zu Wochenbeginn geht es an den US-Börsen am Dienstag wieder bergab. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,66 Prozent auf 45.903 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,54 Prozent auf 6.546 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 0,65 Prozent auf 24.030 Punkte. Am Montag hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump noch Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt. Trump verschob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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