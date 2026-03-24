© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft steht laut Bank of America im Zentrum des KI-Booms. Die Analysten sehen 31 Prozent Kurspotenzial und setzen auf starkes Cloud-Wachstum. Doch hohe Investitionen und OpenAI-Risiken bleiben entscheidend.Die Bank of America hat die Bewertung für Microsoft wieder aufgenommen - und zeigt sich dabei ausgesprochen optimistisch. Die Analysten vergeben ein Kauf-Rating und setzen das Kursziel auf 500 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent und basiert vor allem auf der starken Position des Konzerns im wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz. Im Zentrum der Investmentthese steht Microsofts Fähigkeit, entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette zu profitieren. …Den vollständigen Artikel lesen
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