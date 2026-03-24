Tesla will zusammen mit SpaceX und xAI zwei hochmoderne Chipfabriken hochziehen. Die Ankündigung sorgte für einen Kurssprung von rund vier Prozent bei der Aktie. Könnte das der Aktie wieder neues Potenzial nach oben eröffnen? Analysten sind geteilter Meinung.Elon Musk hat neue Pläne. In Austin (Texas) will Musk eine so genannte "Terafab" hochziehen. In dieser sollen in Zukunft Chips gebaut werden, die in Autos und humanoiden Robotern, sowie für KI-Rechenzentren - perspektivisch auch im Weltraum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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