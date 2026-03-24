BASF Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 24.03.26

Die BASF Prognose steht aktuell stark im Zeichen der Expansion in China. Der Chemiekonzern wird in Kürze sein neues Werk in Zhanjiang eröffnen - die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von rund 8,7 Milliarden Euro.

Kurzfristig dämpft das Management jedoch die Erwartungen: Ein überversorgter Markt sowie historisch niedrige Preise und Margen führen dazu, dass sich die Investition deutlich später amortisieren dürfte als ursprünglich geplant.

Langfristig bleibt China jedoch strategisch unverzichtbar, da der Markt rund die Hälfte des globalen Chemiebedarfs ausmacht.

- BASF WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Ticker: BAS

? Key Takeaways

BASF Prognose bleibt moderat positiv: Mittelfristig überwiegen leicht die Aufwärtschancen (55 - sofern sich die Aktie über der SMA50 stabilisieren kann.

Mittelfristig überwiegen leicht die Aufwärtschancen (55 - sofern sich die Aktie über der SMA50 stabilisieren kann. Chart des Tages zeigt klare Schlüsselmarken: Die Zone um 47,50 EUR (SMA50) entscheidet über weiteres Aufwärtspotenzial, während die SMA200 bei 44,64 EUR als zentrale Unterstützung fungiert.

Die Zone um 47,50 EUR (SMA50) entscheidet über weiteres Aufwärtspotenzial, während die SMA200 bei 44,64 EUR als zentrale Unterstützung fungiert. Kurzfristig erhöhtes Rückschlagrisiko: Solange kein Ausbruch gelingt, bleibt die Aktie in einer Seitwärtsphase mit möglichem Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 40 EUR.

Fundamentaldaten der BASF Aktie

Aktueller Kurs: 47,73 EUR

47,73 EUR Marktkapitalisierung: 42,27 Mrd. EUR

42,27 Mrd. EUR Umsatz 2025: 59,66 Mrd. EUR

59,66 Mrd. EUR Eigenkapitalquote: 45,47 %

45,47 % KGV 2026 (Prognose): 14,47

14,47 Dividendenrendite 2026 (Prognose): 4,89 %

4,89 % 4-Wochen-Performance: +3,17 %

+3,17 % Bewertung: leicht unterbewertet

Chart des Tages: BASF Aktie im Tageschart...

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