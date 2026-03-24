St. Moritz - Das Rekordergebnis der Hotellerie in St. Moritz 2025 ist sehr erfreulich. Die Märktestrategie von St. Moritz Tourismus hilft, das erklärte Ziel der Sommerstärkung und Saisonverlängerung zu erreichen. Der amerikanische Markt legte 2025 deutlich zu (+20%). Der Sommer verzeichnet viele neue Gäste und gewinnt zunehmend an Bedeutung. 2026 kann von einem weiteren starken Jahr ausgegangen werden, solange sich die jüngsten Ereignissen im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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