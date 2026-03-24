DJ Jenoptik bestellt neuen Vorstandschef
DOW JONES--Jenoptik hat einen neuen Vorstandschef gefunden. Wie der im TecDAX notierte Photonik-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat am Dienstag Dominic Dorfner zum künftigen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgt auf Stefan Traeger, der das Unternehmen Mitte Februar verlassen hat. Dorfner, derzeit CEO von Semikron Danfoss, soll seinen Posten spätestens zum 1. Oktober antreten.
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March 24, 2026 11:16 ET (15:16 GMT)
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