Die Aktie des Softwaregiganten SAP steht am Dienstag massiv unter Verkaufsdruck und nähert sich gefährlich neuen Tiefständen an. Auslöser für die jüngste Abwärtswelle ist eine spürbare Eintrübung der Stimmung unter den Analysten. Während der Marktkonsens bisher fast geschlossen optimistisch blieb, mehren sich nun die kritischen Stimmen der großen Investmentbanken, was die Verunsicherung unter den Anlegern sichtlich erhöht.JPMorgan streicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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