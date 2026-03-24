Das Exploit-Kit Darksword, mit dem Hacker:innen Hunderte Millionen iPhones angreifen könnten, ist jetzt in einer angepassten Version auf GitHub veröffentlicht worden. Damit sinkt die Einstiegshürde für mögliche Attacken drastisch. Sicherheitsforscher:innen hatten Mitte März 2026 eine Hacking-Kampagne aufgedeckt, die auf Hunderte Millionen iPhones und deren Nutzer:innen abzielt. Basis für die potenziellen Attacken ist ein mächtiges Exploit-Kit namens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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