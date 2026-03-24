Berlin - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat die Änderungen an der Reform der Riester-Rente, auf die Union und SPD sich am Dienstag geeinigt haben, begrüßt.



Die Einigung sei ein "Meilenstein" für Verbraucher und "ein guter Tag für alle, die privat vorsorgen müssen", erklärte VZBV-Vorständin Ramona Pop am Dienstag. "Denn endlich wird es ein Standardprodukt für alle geben, das kostengünstig und renditestark sein soll. Ab jetzt muss es bei der Umsetzung darum gehen, das neue Standardprodukt und den Zugang dazu so verbraucherfreundlich wie möglich zu machen."



Die Bundesregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Riester-Rente durch ein neues Vorsorgeprodukt zu ersetzen, das es auch als vereinfachtes Standardprodukt geben soll. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung war noch vorgesehen, dass Anbieter eigene Standardprodukte auflegen und gegen Provision vertreiben sollen.



Ein zentrales Standardprodukt fehlte im Mitte Dezember beschlossenen Entwurf. Das haben Union und SPD am Dienstag geändert. Neben privaten Angeboten soll es zukünftig auch ein kostengünstiges zentrales Standardprodukt geben, das als Messlatte für private Angebote dient und über das Verbraucher einfach vorsorgen können. Der Verbraucherzentrale Bundesverband setzt sich seit über zehn Jahren dafür ein, die Riester-Rente durch ein staatliches Standardprodukt nach schwedischem Vorbild zu ersetzen.





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