Oracle AI World, London - Oracle hat heute die Fusion Agentic Applications angekündigt - eine neue Klasse von Unternehmensanwendungen, die von koordinierten Teams spezialisierter, ergebnisorientierter, proaktiver und auf Reasoning basierender KI-Agenten angetrieben werden und für die Ausführung im Unternehmen entwickelt sind. In Oracle Fusion Cloud Applications integriert, können die Fusion Agentic Applications innerhalb von Geschäftsprozessen Entscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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