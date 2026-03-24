Zürich - Die Nervosität an den Aktienmärkten bleibt mit den anhaltenden Kämpfen im Iran hoch. Allerdings setzten sich am Dienstag zunächst doch die Optimisten durch. Die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs hatte bereits am Vortag für leichte Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage ausgesetzt mit dem Hinweis, es gebe «produktive Gespräche». ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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