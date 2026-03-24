Die Aktien von Softwareunternehmen stehen weiterhin kräftig unter Druck. Grund ist die wachsende Sorge, dass KI viele klassische Geschäftsmodelle angreift. Dieses Narrativ hat am Dienstag neuen Schub erhalten, als bekannt wurde, dass Amazon Web Services (AWS) KI-Tools entwickelt, die Vertriebs- und Geschäftsprozesse automatisieren sollen.Konkret arbeitet AWS an einem KI-Agenten, der das Vertriebsteam dabei unterstützt, Kunden schnell und präzise Antworten auf technische Fragen zu liefern. Im Zentrum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär