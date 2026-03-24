Die Revolution rollt leise über die Autobahn. Noch sitzt in den meisten Lastwagen ein Fahrer, dochdie Technologie, die ihn eines Tages ersetzen könnte, fährt bereits mit. Kameras, Radar, künstlicheIntelligenz und leistungsfähige Batterien verändern derzeit eine der ältesten Industrien dermodernen Wirtschaft: den Gütertransport. Was lange nach Science-Fiction klang, wird zunehmendzum industriellen Projekt. Selbstfahrende Lastwagen stehen kurz davor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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