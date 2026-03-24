Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter von flexiblen Zahlungslösungen, hat heute das Volumen seiner bestehenden Forward-Flow- und Whole-Loan-Verkaufsvereinbarung mit von Elliott Investment Management verwalteten Investmentfonds verdoppelt. Die Fazilität wird damit auf 2 Mrd. US-Dollar verdoppelt und die Laufzeit um ein Jahr auf drei Jahre verlängert, sodass Klarna bis zum Ende der Laufzeit des Programms US-Finanzierungskredite im Wert von bis zu 17 Mrd. US-Dollar bereitstellen kann.

"Das US-Finanzierungsangebot von Klarna verzeichnet ein rasantes Wachstum, da es den Amerikanern etwas bietet, was die Kreditkartenbranche ihnen nie geboten hat: eine tatsächliche Wahlmöglichkeit, transparente Konditionen und keine Überraschungen. Diese Partnerschaft schafft für uns die Grundlage, um den steigenden Anforderungen unserer amerikanischen Kunden gerecht zu werden." Niclas Neglen, Chief Financial Officer, Klarna

Diese Erweiterung spiegelt die starke Performance des Programms seit der Bekanntgabe der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen im November 2025 wider. In Q4 2025 wuchs der GMV der US-Finanzierungen von Klarna deutlich, und durch die erweiterte Fazilität verfügt Klarna über zusätzliche Kapazitäten, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Im Rahmen der Vereinbarung verkauft Klarna neu entstandene US-Finanzierungsforderungen rollierend an von Elliott verwaltete Fonds, wodurch eine skalierbare, außerbilanzielle Finanzierung sichergestellt wird. Alle kundenbezogenen Aktivitäten, einschließlich der Kreditprüfung und der Kundenbetreuung, verbleiben dabei bei Klarna.

Hinweis für die Redaktion

Die aufgestockte Fazilität beläuft sich auf 2 Mrd. US-Dollar. Im Laufe der verlängerten dreijährigen Laufzeit werden, während die zugrunde liegenden Vermögenswerte amortisiert werden, kontinuierlich neue Kredite in die Fazilität aufgenommen. Klarna erwartet, dass die geänderte Vereinbarung so die Vergabe von US-Finanzierungskrediten im Wert von bis zu 17 Mrd. US-Dollar während der verbleibenden Laufzeit des Programms ermöglichen wird.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf unsere künftige finanzielle Entwicklung, unsere Geschäftsstrategie, unsere Wachstumsziele, Marktchancen, operative Pläne und Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich unserer Erwartungen hinsichtlich des aufgestockten Programms zum Verkauf von Forward-Flow- und Whole-Loan-Krediten. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke weisen auf zukunftsgerichtete Aussagen hin.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Verbrauchern und Händlern aufrechtzuerhalten und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Regulatorische Compliance und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktvolatilität; sowie

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktsparten zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und basieren auf den uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Investoren sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen zurate ziehen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Anlegerinformationen

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