New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.124 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.556 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.002 Punkten 0,8 Prozent im Minus.



Noch vor wenigen Monaten hätten die Worte von Nvidia-Chef Jensen Huang, dass man eine "allgemeine künstliche Intelligenz erreicht" habe, womöglich große Wellen an den Börsen geschlagen. Dass dies nach Huangs Worten in einem Podcast am Montag nicht der Fall ist, liegt zum einen daran, dass die Definition, was eine AGI können muss, nicht einheitlich ist und zuletzt von KI-Anbietern abgeschwächt wurde. Zum anderen ist das Thema "Künstliche Intelligenz" seit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran stark in den Hintergrund geraten.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1616 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8609 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.455 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,32 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 103,70 US-Dollar, das waren 3,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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