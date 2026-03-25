Eine robuste Cyber-Resilienz erfordert sowohl Perimeter-Sicherheitsmaßnahmen als auch integrierte Sicherheit auf Speicherebene

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, und Elastio unterstützen Unternehmen dabei, ihre Cyber-Resilienz durch eine mehrschichtige Verteidigungsstrategie zu stärken, die sich vom Produktionsspeicher bis hin zu Wiederherstellungsdaten erstreckt. Sicherheitsteams müssen darauf vorbereitet sein, Bedrohungen auf jeder Ebene ihres Technologie-Stacks zu bekämpfen, einschließlich Ransomware, die sich unbemerkt durch die Produktionsumgebung bewegt hat, bevor sie entdeckt wurde, und nun in Snapshots und Backups verborgen ist. Fortschrittliche Ransomware ist darauf ausgelegt, Präventionsmaßnahmen zu umgehen, sich unbemerkt durch die Produktionsumgebung zu bewegen, unterhalb der Erkennungsschwelle zu bleiben und Backup-Daten zu erreichen, bevor ein Alarm ausgelöst wird.

"Bei der Migration unserer Infrastruktur war es für uns unabdingbar, ein angemessenes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Datensicherung zu gewährleisten", so Marc Crudgington, VP IT Infrastructure und CISO bei Crane WW Logistics. "Elastio hat unsere Backups vom ersten Tag an kontinuierlich überwacht was uns die Gewissheit gab, dass wir im Notfall unsere Daten wiederherstellen können. Das ist der Standard, an den wir uns halten."

Die Unternehmen integrieren die "Provable Recovery Control" von Elastio als "Powered by Elastio" in den NetApp Ransomware Resilience Service und erweitern diesen um die Funktion "Deep File Inspection" für Snapshots. Insgesamt bietet der Dienst umfassende Ausfallsicherheit von der Erkennung von Ransomware bis hin zur Wiederherstellung -, wobei Wiederherstellungspunkte verwendet werden, die kontinuierlich auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.

"Speicherlösungen müssen bei der Festlegung einer ganzheitlichen Cybersicherheitsstrategie berücksichtigt werden", so Gagan Gulati, Senior Vice President und General Manager von Data Services. NetApp "Indem wir Daten dort schützen, wo sie sich befinden, räumen wir der Speicherung höchste Priorität ein, um Cyberbedrohungen wie Ransomware entgegenzuwirken. Doch für die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und die Aufrechterhaltung des Betriebs steht zu viel auf dem Spiel, als dass man sich auf eine einzige Verteidigungsstufe verlassen könnte. Durch die Zusammenarbeit mit Elastio stellen wir Unternehmen ein weiteres Instrument zur Verfügung, um ihr wichtigstes Kapital zu schützen: ihre Daten."

Eine neue Verteidigungsstufe im Rahmen des NetApp Ransomware Resilience Service

NetApp Ransomware Resilience Service: Erkennt und isoliert Ransomware in Echtzeit auf Datenebene, erstellt unveränderliche Snapshots, unterstützt die Wiederherstellung und bewertet kontinuierlich den Ransomware-Status in ONTAP -Umgebungen. Beinhaltet die Erkennung von Verhaltensmustern mittels Autonomous Ransomware Protection (ARP).

Erkennt und isoliert Ransomware in Echtzeit auf Datenebene, erstellt unveränderliche Snapshots, unterstützt die Wiederherstellung und bewertet kontinuierlich den Ransomware-Status in ONTAP -Umgebungen. Beinhaltet die Erkennung von Verhaltensmustern mittels Autonomous Ransomware Protection (ARP). Elastio Provable Recovery Control: Umfassende Dateianalyse von ONTAP-Snapshots zur Erkennung von Zero-Day-Ransomware, schrittweise installierter Malware und versteckten Datenbeschädigungen, die die Perimeter-Kontrollen umgangen haben. Keine Agenten und kontinuierliche Ermittlung der zuletzt bekannten fehlerfreien Wiederherstellungspunkte.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stärken beide Unternehmen die Cyber-Resilienz ihrer Kunden, indem sie "Elastio Provable Recovery Control" direkt in den "NetApp Ransomware Resilience Service" integrieren ohne separate Anschaffung und ohne Änderungen an der Architektur.

"Die meisten Unternehmen stellen fest, dass ihre Wiederherstellungsdaten im ungünstigsten Moment kompromittiert sind: während eines laufenden Vorfalls", so Naj Husain, CEO von Elastio. "Zu diesem Zeitpunkt ist die Frage, ob die Backups fehlerfrei sind, nicht mehr nur theoretischer Natur. Die gemeinsame Lösung beantwortet diese Frage kontinuierlich, noch bevor ein Vorfall dies erforderlich macht."

Verfügbarkeit

Der NetApp Ransomware Resilience Service auf Basis von Elastio soll in Kürze verfügbar sein. Unternehmen, die an einem frühen Zugang interessiert sind, sollten sich an ihren Ansprechpartner bei NetApp oder Elastio wenden, um ihre aktuelle Wiederherstellungsfähigkeit zu bewerten.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über Elastio

Elastio bietet "Active Cyber Resilience" eine Sicherheitsphilosophie, die auf einem Grundprinzip basiert: Die Wiederherstellungsfähigkeit muss kontinuierlich unter Beweis gestellt werden und darf nicht nur in regelmäßigen Abständen getestet oder als gegeben vorausgesetzt werden. Die Elastio Hunt Engine führt eine umfassende Dateiprüfung von Live-Daten, replizierten Daten und Backups durch, um Ransomware und Malware aufzuspüren, die den Präventions- und Erkennungswerkzeugen entgangen ist. Recovery you can prove.

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