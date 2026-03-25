Die kanadische Regierung ändert ihre Rüstungsbeschaffung grundlegend. 70 % der Verteidigungsausgaben sollen künftig im eigenen Land bleiben, ein Milliardenversprechen für heimische Technologieanbieter. Ein Unternehmen, das genau dafür gebaut zu sein scheint, ist Volatus Aerospace. Doch während viele im Rüstungsboom nur kurzfristige Profiteure sehen, verfolgt der Drohnenspezialist aus Ontario eine andere Strategie. Es geht nicht um einzelne Waffensysteme, sondern um eine integrierte Plattform, die bereits im zivilen Alltag erprobt ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
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