EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HORNBACH Gruppe wächst in herausforderndem Umfeld



25.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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HORNBACH Gruppe wächst in herausforderndem Umfeld HORNBACH Gruppe schließt Geschäftsjahr 2025/26 erfolgreich ab - vorläufige Zahlen entsprechen der Prognose

Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe im GJ 2025/26 mit 6.433,9 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres (+3,8%) - Umsatz wächst in Q4 um +3,8%

HORNBACH Baumarkt steigert Umsatz um 4,0% und gewinnt weiter Marktanteile in Deutschland und Europa

Vier Baumarkt-Neueröffnungen in 2025/26 und Investitionen in künftiges Wachstum

Rohertrag wächst auf Basis einer stabilen Handelsspanne und kompensiert gestiegene Kosten

Bereinigtes EBIT im GJ 2025/26 mit 264,7 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau - Rückgang in Q4 um 4,3 Mio. EUR auf -34,8 Mio. EUR

Tabelle 1: Vorläufige Umsatz- und Ertragskennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern Q4 2025/26: 1. Dezember 2025 bis 28. Februar 2026; GJ 2025/26: 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) Q4 2025/26 Q4 2024/25 ± in % GJ 2025/26 GJ 2024/25 ± in % Nettoumsatz HORNBACH Gruppe 1.296,1 1.249,1 3,8 6.433,9 6.200,0 3,8 Nettoumsatz Teilkonzern HORNBACH Baumarkt 1.234,6 1.187,8 3,9 6.081,7 5.847,0 4,0 - davon Deutschland 573,0 555,8 3,1 2.848,6 2.783,8 2,3 - davon übriges Europa 661,6 632,0 4,7 3.233,1 3.063,2 5,5 Nettoumsatz Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union 61,2 61,7 -0,9 352,4 357,1 -1,3 Bereinigtes EBIT1) -34,8 -30,5 -14,0 264,7 269,5 -1,8

1) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge, z. B. Wertminderungen von Vermögenswerten, Erträge aus der Veräußerung von Immobilien, Erträge aus Zuschreibungen von in Vorjahren wertgeminderten Vermögenswerten Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 25. März 2026. Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Gruppe; ISIN: DE0006083405) steigerte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,8% auf 6.433,9 Mio. EUR. Davon entfielen rund 95% auf den Unternehmensbereich HORNBACH Baumarkt, der um 4,0% wuchs und seine Marktanteile im europäischen Geschäftsgebiet weiter ausbaute. Dazu trugen auch im Geschäftsjahr neu eröffnete Standorte bei. Auf vergleichbarer Fläche wuchs der Umsatz um 2,4%. Das bereinigte EBIT lag im Geschäftsjahr 2025/26 mit 264,7 Mio. EUR angesichts gestiegener Kosten nahezu auf dem Vorjahresniveau (269,5 Mio. EUR). Die Umsatz- und Ertragsentwicklung entsprach damit der im Mai 2025 veröffentlichten Prognose (Umsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau; bereinigtes EBIT auf** Vorjahresniveau). Im vierten Quartal (Q4) 2025/26 stieg der Konzernumsatz trotz eines anhaltend schwachen Konsumumfelds um 3,8% auf 1.296,1 Mio. EUR. Das bereinigte EBIT lag in Q4 2025/26 mit -34,8 Mio. EUR um 4,3 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (-30,5 Mio. EUR). "Das Konsumumfeld bleibt in Teilen Europas herausfordernd - umso wichtiger ist ein Geschäftsmodell, das auch in volatilen Phasen trägt. Unsere starke Präsenz in Europa, der konsequente Fokus auf Projekt- und Profikunden und unsere Interconnected-Retail-Strategie machen uns resilient und tragen dazu bei, dass wir kontinuierlich Marktanteile gewinnen. Wir sind von der langfristigen Attraktivität des DIY-Markts in Europa überzeugt und setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent fort. Mit Neueröffnungen in bestehenden Märkten und der geplanten Expansion nach Serbien investieren wir gezielt in die Zukunft unseres Unternehmens", sagt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, kommentiert: "Unsere Leistung im Geschäftsjahr 2025/26 basiert auf dem täglichen Einsatz unserer Teams in den Märkten und auf einer klaren Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden. HORNBACH steht für Projektkompetenz: hohe Warenverfügbarkeit, starke Beratung und ein Preis-Leistungs-Angebot, das sowohl Heimwerker als auch gewerbliche Kunden überzeugt. Neue Standorte und die Weiterentwicklung unseres Angebots erhöhen Reichweite und Kundennähe - zugleich verbessern wir Abläufe, Verfügbarkeit und Servicequalität. Gerade in einem herausfordernden Umfeld entscheidet operative Exzellenz: Wer Projekte zuverlässig möglich macht, gewinnt Vertrauen. Genau daran arbeiten wir jeden Tag - mit dem Anspruch, dass HORNBACH für Kundinnen und Kunden die erste Adresse bleibt, wenn es um Renovieren, Bauen und Garten geht."

Tabelle 2: Flächenbereinigte Umsatzentwicklung2) der HORNBACH Bau- und Gartenmärkte (in %) Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Gesamt: 2025/26 +4,7 +2,4 +0,2 +1,6 +2,4 Gesamt: 2024/25 +2,5 -1,2 +2,0 +1,3 +1,1 Deutschland: 2025/26 +3,4 -0,8 -1,3 +1,4 +0,8 Deutschland: 2024/25 +2,9 -2,2 +0,2 -1,5 0,0 Übriges Europa: 2025/26 +5,9 +5,2 +1,6 +1,8 +3,8 Übriges Europa: 2024/25 +2,1 -0,3 +3,7 +3,8 +2,2

2) ohne Währungseffekte; enthält den Umsatz aller Märkte, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, sowie den Umsatz der Online-Shops

HORNBACH Baumarkt steigert Umsatz und gewinnt weiter Marktanteile Die Nettoumsätze des größten operativen Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt AG wuchsen um 4,0% auf 6.081,7 Mio. EUR (2024/25: 5.847,0 Mio. EUR), wozu vor allem eine höhere Kundenfrequenz (+3,0%) beitrug. Flächen- und währungsbereinigt stieg der Umsatz des Teilkonzerns um 2,4% (siehe Tabelle 2). Die Flächenproduktivität3) der HORNBACH Baumärkte war mit 2.903 EUR Umsatz pro Quadratmeter (2024/25: 2.849 EUR) weiterhin deutlich höher als bei den direkten Wettbewerbern. In Deutschland wuchs der Nettoumsatz der HORNBACH Baumarkt AG um 2,3% auf 2.848,6 Mio. EUR (2024/25: 2.783,8 Mio. EUR), während der Nettoumsatz in den anderen europäischen Landesgesellschaften um 5,5% auf 3.233,1 Mio. EUR stieg (2024/25: 3.063,2 Mio. EUR). Insgesamt lag der Auslandsanteil am Konzernumsatz damit bei 53,2% (2024/25: 52,4%). Das Online-Geschäft (inklusive Click & Collect) trug im Geschäftsjahr 2025/26 einen Anteil am Gesamtumsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt von 12,7% bei (2024/25: 12,3%). Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Online-Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um 7,1% auf 771,4 Mio. EUR (2024/25: 720,3 Mio. EUR). Im Kalenderjahr 2025 steigerte HORNBACH Baumarkt seine Marktanteile (GfK4)) erfolgreich auf 15,7% in Deutschland (2024: 15,2%), auf 29,4% in den Niederlanden (2024: 28,1%), auf 17,6% in Österreich (2024: 17,3%), auf 15,0% in der Schweiz (2024: 14,3%) und auf 38,8% in Tschechien (2024: 37,7%). Zum 28. Februar 2026 betrieb HORNBACH Baumarkt insgesamt 173 Bau- und Gartenmärkte, drei Fachmärkte für Bodenbeläge sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern. Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden vier neue Bau- und Gartenmärkte eröffnet: Duisburg, Deutschland (26. März 2025), Bukarest-Colentina, Rumänien (3. September 2025), Eisenstadt, Österreich (5. September 2025) und Timi?oara, Rumänien (1. Oktober 2025). Ein Bau- und Gartenmarkt in Mainz-Kastel (Deutschland), der im Juli 2025 geschlossen wurde, eröffnete am 1. November 2025 neu als Fachmarkt für Bodenbeläge, geführt unter der Marke BODENHAUS.

HORNBACH Baustoff Union von schwacher Entwicklung im Bausektor beeinträchtigt Die HORNBACH Baustoff Union trug mit einem Nettoumsatz von 352,4 Mio. EUR (2024/25: 357,1 Mio. EUR) im Geschäftsjahr 2025/26 einen Anteil von rund 5% zum Konzernumsatz bei. Die Nachfrage nach Baustoffen war weiterhin beeinträchtigt von der schwachen Entwicklung im deutschen Bausektor. Im Geschäftsjahr 2025/26 betrieb die HORNBACH Baustoff Union 39 Baustoffhandels-Niederlassungen, davon 37 Standorte im Südwesten Deutschlands und zwei Standorte im grenznahen Frankreich. Zum 1. März 2026 übernahm die HORNBACH Baustoff Union einen weiteren Standort in Sankt Wendel (Saarland, Deutschland).

Bereinigtes EBIT liegt nahezu auf Vorjahresniveau Mit 264,7 Mio. EUR (-1,8%) lag das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe im Geschäftsjahr 2025/26 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (2024/25: 269,5 Mio. EUR). Damit ergibt sich eine bereinigte EBIT-Marge von 4,1% (2024/25: 4,3%). Wie erwartet, war die Ergebnisentwicklung beeinträchtigt durch gestiegene Personalkosten (+4,5%), die sowohl auf Gehaltssteigerungen als auch auf die Erhöhung der Mitarbeiterzahl durch Expansion zurückzuführen waren. Hinzu kamen höhere Betriebs- und Sachkosten, vor allem für Instandhaltung und IT-Infrastruktur. Die Handelsspanne blieb erwartungsgemäß mit 35,0% stabil (2024/25: 34,9%). Das resultierende Rohertragswachstum (+4,1%) konnte die höheren Kosten sowie das aufgrund von Sondereffekten im Vorjahr rückläufige sonstige Ergebnis nahezu kompensieren.

Tabelle 3: Weitere Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA GJ 2025/26 GJ 2024/25 ± Anzahl der HORNBACH Baumarkt-Filialen5) 176 172 +4 Verkaufsfläche (HORNBACH Baumarkt) nach BHB (in T qm)6) 2.118 2.064 +2,6% Anzahl der HORNBACH Baustoff Union GmbH Niederlassungen 39 39 ±0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter HORNBACH Gruppe7) 25.524 25.329 +0,8%

3) gewichteter Nettoumsatz pro qm basierend auf Verkaufsfläche BHB 4) GfK-Definition: Bau- und Gartenmärkte größer als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechischen 5) davon 173 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte und drei Bodenhaus Fachmärkte 6) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25% 7) Mitarbeiterzahl zum Bilanz-Stichtag 28. Februar, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse

Prognose-Nomenklatur: * Umsatz: "Auf dem Niveau des Berichtsjahres" = -2% bis +2% | "Leicht" = +/-2% bis +/-6% | "Deutlich" = >+/-6%.

** Adjusted EBIT: "Auf dem Niveau des Berichtsjahres" = -5% bis +5% | "Leicht" = +/-5% bis +/-12% | "Deutlich" =>+/-12%.

Hinweis Die Umsatz- und Ertragskennzahlen in dieser Mitteilung sind vorläufig und ungeprüft. Die Details zur Ergebnisentwicklung und zum Jahresabschluss 2025/26, sowie die Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 werden am 19. Mai 2026 veröffentlicht. Für diesen Tag sind auch eine Presse- und Analystenkonferenz geplant. Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website .

Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 176 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte, Stand 25. März 2026) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Mit der Expansion nach Serbien wird derzeit das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 40 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für die Gruppe Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. HORNBACH beschäftigt rund 25.500 Mitarbeitende. Kontakte Presse und Investor Relations Antje Kelbert

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