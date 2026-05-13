HORNBACH Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf die langfristige Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Kennzahlen, Geschäftsmodell, Bewertung und charttechnische Perspektiven. Anders als bei kurzfristigen Trading-Analysen liegt der Fokus hier auf der langfristigen Anlage bis 2028 beziehungsweise 2030.

Die Projektionen basieren auf fundamentalen Unternehmensdaten und sollen insbesondere langfristig orientierten Anlegern dabei helfen, die eigene Einschätzung mit einer unabhängigen Analyse abzugleichen. In dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die HORNBACH Aktie im Fokus.

- HORNBACH WKN: 608340 - ISIN: DE0006083405 - Kürzel: HBH - Symbol: HBBHF

? Drei Key Takeaways

Die HORNBACH Aktie überzeugt im Aktien Marathon vor allem durch eine günstige Bewertung mit einem KGV unter 10 sowie einer Dividendenrendite von über 3 Prozent.

Charttechnisch bleibt das Bild aktuell angespannt: Erst oberhalb von 86 EUR würde sich die Lage aufhellen, während unterhalb der SMA200 weitere Rücksetzer drohen könnten.

Langfristig könnte die HORNBACH Aktie insbesondere für defensiv orientierte Anleger als stabile Depotbeimischung interessant sein, auch wenn derzeit die Wachstumsdynamik fehlt.

HORNBACH Aktie: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die HORNBACH Aktie konnte sich nach dem Tief im Oktober 2023 sukzessive erholen. Die Aufwärtsbewegungen verliefen allerdings moderat und ohne ausgeprägte Dynamik. Gegen Ende 2024 setzte das Papier deutlicher zurück, ehe eine Stabilisierung einsetzte.

Das Jahreshoch 2025 wurde jedoch direkt wieder abverkauft. Seitdem befindet sich die HORNBACH Aktie erneut in einer Abwärtsbewegung und hat zwischenzeitlich die Marke von 80 EUR unterschritten.

Im Wochenchart wird deutlich, dass die SMA200 bei aktuell 78,45 EUR die Kursentwicklung in den vergangenen Monaten mehrfach stabilisieren konnte. Gleichzeitig begrenzte die SMA20 bei derzeit 81,43 EUR auf der Oberseite die Aufwärtsversuche der Aktie. Dadurch verengt sich die Handelsspanne zunehmend.

Kann sich die HORNBACH Aktie per bestätigtem Wochenschluss über der SMA20 etablieren, würde sich das charttechnische Bild verbessern. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst in Richtung der SMA50 bei aktuell 89,53 EUR laufen. Ein nachhaltiges bullisches Signal würde allerdings erst oberhalb der Marke von 100 EUR entstehen....

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