EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@hornbach.com
|Internet:
|https://www.hornbach-holding.de
|ISIN:
|DE0006083405
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2336112 29.05.2026 CET/CEST