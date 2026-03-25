Nach einer extremen Rallye mit neuen Allzeithochs kam es zuletzt zu deutlichen Rücksetzern, wodurch der Kurs der Almonty-Aktie spürbar unter Druck geraten ist. Gleichzeitig bleibt die fundamentale Story rund um den Wolfram-Boom und die steigende Produktion intakt. Entscheidend wird nun, ob sich der Kurs stabilisieren kann oder die Korrektur weiter anhält. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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