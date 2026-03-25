EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktuelle-ergebnisse.html
Sprache: Englisch
Ort: https://www.wienerberger.com/en/investors/latest-results.html
25.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
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2297114 25.03.2026 CET/CEST
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