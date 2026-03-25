Basel - Mit seiner hochpräzisen Technologie eröffnet das Basler Startup Qnami neue Einblicke in Materie und Computerchips - und damit Chancen für die Computer der Zukunft. Von Andreas Lorenz-Meyer, Universität Basel Die Universität Basel betreibt internationale Spitzenforschung zu den Grundlagen der Quantentechnologien. Aus dieser Arbeit entstehen nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch konkrete Anwendungen. Ein Beispiel dafür ist Qnami, ein Spin-off ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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