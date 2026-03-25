Basel - Bei Atemwegsinfekten muss das Immunsystem schnell reagieren. Bestimmte Immunzellen bekämpfen die Infektion daher direkt vor Ort. Forschende der Universität Basel zeigen, wie eine spezialisierte Zellgruppe diese lokale Reaktion steuert. Die Erkenntnisse könnten den Weg für neue inhalierbare Impfstoffe gegen Viren wie Influenza ebnen. Von Martina Konantz, Universität Basel Die meisten Impfstoffe wirken über das Blut. Infektionen wie die Grippe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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