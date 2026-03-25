Rüstungsboom 2.0: Warum Plattform-Player jetzt den Ton angeben

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Die kanadische Regierung ändert ihre Rüstungsbeschaffung grundlegend. 70% der Verteidigungsausgaben sollen künftig im eigenen Land bleiben, ein Milliardenversprechen für heimische Technologieanbieter.

Ein Unternehmen, das genau dafür gebaut zu sein scheint, ist Volatus Aerospace. Doch während viele im Rüstungsboom nur kurzfristige Profiteure sehen, verfolgt der Drohnenspezialist aus Ontario eine andere Strategie. Es geht nicht um einzelne Waffensysteme, sondern um eine integrierte Plattform, die bereits im zivilen Alltag erprobt ist.

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Strategische Weichenstellung: Vom Dienstleister zur Plattform

Wer sich in den letzten Jahren mit der kanadischen Luftfahrtbranche beschäftigt hat, kennt das übliche Muster: zähe Beschaffungszyklen, ein Großteil der Aufträge wandert in die USA, und vielversprechende Technologie-Start-ups scheitern an der Kommerzialisierung. Volatus Aerospace hat in den vergangenen Jahren eine Struktur aufgebaut, die nun wie maßgeschneidert für die neue geopolitische Realität wirkt.

Der entscheidende Unterschied zu vielen Wettbewerbern liegt im Geschäftsmodell. Volatus ist kein reiner Drohnenhersteller, der auf einen bestimmten Verteidigungsauftrag hofft. Stattdessen hat das Management eine durchgängige Plattform geschaffen, die Fertigung, Betrieb, Software und Ausbildung umfasst. *"Unser Schwerpunkt liegt auf der operativen Umsetzung und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit,…"***, erklärte COO Greg Colacitti** kürzlich im Zusammenhang mit einem neuen Offshore-Windkraft-Deal. Es ist diese DNA aus dem harten, regulierten Industriegeschäft, die das Unternehmen für staatliche Auftraggeber so interessant macht.

Die jüngste Graduierung an die Toronto Stock Exchange (TSX) ist mehr als nur ein formeller Akt. CEO Glen Lynch kommentierte diesen Schritt: "Der Wechsel an die TSX ist ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Dieser Schritt spiegelt unser Wachstum wider und verschafft uns eine hochrangige Plattform, um ein breiteres Publikum aus institutionellen und internationalen Investoren zu erreichen.". Die Notierung an der wichtigsten kanadischen Börse öffnet die Tür für institutionelle Anleger, die in den bisherigen Analystenberichten eine auffällige Lücke zur US-Konkurrenz identifiziert haben.

Operative Tiefe: Der Vorsprung durch Erfahrung

Während andere Firmen noch die neue "Defence Industrial Strategy" in Ottawa studieren kann Volatus bereits auf jahrelange Betriebserfahrung verweisen. Die Firma überwacht Pipelines, betreibt Logistik für Energieunternehmen und hat zuletzt einen Zweijahresvertrag mit einem großen Offshore-Windbetreiber abgeschlossen, bei dem schwere Lastdrohnen zentral aus dem Operations Control Center in Vaughan, Ontario, gesteuert werden. Genau diese Fähigkeit, Missionen über große Entfernungen remote zu leiten, ist das, was die kanadische Regierung für die Überwachung der Arktis sucht.

Diesen Anspruch untermauert Volatus mit einer klaren industriellen Strategie. Im Zentrum steht die neue Produktionsstätte in Mirabel, Quebec, eingebettet in einen der bedeutendsten Luftfahrtcluster Nordamerikas.

In dieser neuen Fabrik entsteht die Fertigungskapazität für die nächste Generation von MALE-Drohnen, gebaut nach NATO-Standard, versteht sich. Durch die Übernahme britischer RPAS-Technologien sichert sich das Unternehmen nicht nur wertvolles geistiges Eigentum. Gleichzeitig erfüllt es damit eine zentrale Vorgabe der neuen Regierungsstrategie: "Build in Canada". Unterstützung kommt dabei unter anderem vom "National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program" (NRC-IRAP), das die Entwicklung der schweren Transportdrohne "Condor XL" fördert.

Die strategische Ausrichtung wurde zuletzt durch die vollständige Übernahme von Synergy Aviation abgerundet. Glen Lynch betonte dazu:

"Durch die Umsetzung dieses Schrittes können wir innerhalb unserer Luft- und Raumfahrtplattform noch besser aufeinander abgestimmt agieren. Die vollständige Zusammenführung unseres Flugzeugbetriebs unter dem Dach von Volatus stärkt die Integration unserer bemannten und unbemannten Kapazitäten und versetzt uns in die Lage, bei unserem weiteren Wachstum in Nordamerika und auf internationaler Ebene noch konsequenter zu handeln.".

Diese Konsolidierung vereinfacht die operative Steuerung zwischen bemannten und unbemannten Systemen erheblich.

Parallel dazu treibt das Unternehmen die Kommerzialisierung neuer Technologien voran. Mit SKYDRA wurde im März die erste eigene SaaS-Plattform für Abwehr- und Einsatzplanung im Bereich unbemannter Systeme gelauncht. Lynch sagte dazu:

"Die globale Bedrohungslage im Zusammenhang mit unbemannten Systemen entwickelt sich ständig weiter. SKYDRA stellt für Volatus als unsere erste SaaS-Plattform einen wichtigen Meilenstein dar und schafft eine wiederkehrende Einnahmequelle aus Softwareverkäufen im Rahmen unserer Verteidigungsstrategie."

Mit Margen von über 80% markiert sie den Wandel hin zu margenstarken, wiederkehrenden Einnahmen.

Die Bewertungslücke: Chance oder Risiko?

Die operative Verbesserung spiegelt sich auch in den Finanzkennzahlen wider. Analysten von Stifel und Haywood sehen das Unternehmen auf dem Weg zur Profitabilität, angetrieben durch eine wachsende Pipeline von über 600 Mio. CAD und jährlich wiederkehrende Umsätze von rund 20 Mio. CAD aus Serviceverträgen. Gleichzeitig bleibt Volatus nach Analystenmaßstab günstiger bewertet als viele vergleichbare Drohnen- und Verteidigungsunternehmen aus den USA.

Die Weichenstellungen der letzten Wochen untermauern diese Dynamik. Der Abschluss eines NATO-Trainingsvertrags für extreme Umgebungen zeigt die internationale Reichweite. Am 24. März gab das Unternehmen die Berufung von Generalmajor (a.D.) Gary Deakin, CBE in seinen Beirat bekannt. Er bringt mehrere Jahrzehnte Führungserfahrung in der britischen Armee und der NATO mit und kann sein Netzwerk einsetzen. Darüber hinaus wurde Krish Srinivasan als neuer CTO berufen, ein erfahrener Experte für autonome Systeme. Er bringt technologische Führung ins Haus.

Hinzu kommt eine komfortable Barreserve von rund 40 Mio. CAD, die für weitere Zukäufe oder den Ausbau der Produktionskapazitäten genutzt werden kann. Interessant für risikobewusste Investoren ist auch die Kapitalstruktur. Über 20% der Aktien befinden sich in Insider-Hand. Das zeigt, dass das Management und das Umfeld an das Unternehmen glauben. Das Management hat zudem umfangreiche Aktienoptionsprogramme aufgelegt, um eine leistungsorientierte Kultur zu fördern und die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre gleichzuschalten.

Analysten sehen Kurspotenzial

Fünf Researchhäuser haben sich zuletzt mit Volatus befasst und sehen Aufwärtspotenzial. Die Kursziele bewegen sich zwischen 0,85 und 1,25 CAD. Während Stifel mit 0,85 CAD am vorsichtigsten bleibt rechnet Desjardins mit 1,10 bis 1,25 CAD, und Haywood sowie die Maxim Group setzen die Marke bei 1,00 bzw. 1,25 CAD an. Ventum Capital Markets taxiert den fairen Wert auf 0,95 CAD.

Aktuell notiert die Aktie bei 0,835 CAD.

Chart Volatus Aerospace, Stand 24.03.2026, Quelle: Refinitiv

Volatus Aerospace ist kein klassischer Rüstungszulieferer. Es ist ein technologiegetriebener Dienstleister, der von einem politischen Paradigmenwechsel profitiert. Die Kombination aus operativer Tiefe, eigener Fertigung und einer wachsenden Software-Sparte schafft eine Position, von der aus das Unternehmen an den großen Beschaffungsprogrammen in Kanada und bei NATO-Partnern partizipieren kann. Für Investoren bietet sich hier die Chance, auf einen künftigen Champion zu setzen, bevor der Markt seine volle Größe erkennt.



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