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DATAGROUP erweitert Vorstand: Niels Ackermann wird ab 1. Juni 2026 Chief Financial Officer



25.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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DATAGROUP erweitert Vorstand: Niels Ackermann wird ab 1. Juni 2026 Chief Financial Officer Pliezhausen, 25. März 2026. Die DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) erweitert ihren Vorstand: Zum 1. Juni 2026 wird Niels Ackermann als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Damit ergänzt das Unternehmen seine Führungsstruktur um eine eigenständige CFO-Position. Die Aufgaben des Finanzressorts wurden bislang vom Vorstandsvorsitzenden Andreas Baresel in Personalunion wahrgenommen. Mit der Erweiterung des Vorstands stärkt die DATAGROUP SE ihre Finanzfunktion im Zuge der weiteren Wachstumsstrategie. Niels Ackermann verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungs- und Managementerfahrung in CFO- und CEO-Positionen in privaten und börsennotierten Unternehmen. Zu seinen Schwerpunkten zählen der Aufbau und die Weiterentwicklung Private-Equity-finanzierter Organisationen sowie die Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien. Er war in Führungsfunktionen bei europäischen Gesundheitsdienstleistern, in der Pharmaindustrie sowie in mittelständischen Industrieunternehmen tätig und verantwortete dort unter anderem Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Treasury, M&A, IT, HR sowie Recht und Compliance. Zudem bringt er Investment-Banking-Erfahrung von Goldman Sachs und Morgan Stanley mit und verfügt über umfassendes Know-how in Kapitalmarkttransaktionen, LBO-Strukturen sowie M&A-Prozessen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der DATAGROUP SE, Max H.-H. Schaber, kommentiert: "Mit Niels Ackermann gewinnt DATAGROUP einen sehr erfahrenen Finanzexperten. Seine internationale CFO-Erfahrung, sein tiefes Verständnis für Finanzierungs- und M&A-Themen sowie seine Erfolgsbilanz beim Aufbau wachstumsstarker Organisationen werden die weitere Entwicklung von DATAGROUP maßgeblich unterstützen." In seiner neuen Rolle wird Niels Ackermann gemeinsam mit dem Managementteam das organische Wachstum weiter vorantreiben und die langfristige Buy-and-Build-Strategie im deutschen und europäischen Markt mitgestalten.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

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Investor Relations & Unternehmenskommunikation

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