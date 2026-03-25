DJ Jenoptik zahlt mehr Dividende und erwartet profitables Wachstum

DOW JONES--Die Aktionäre von Jenoptik können sich trotz eines Gewinnrückgangs über eine etwas höhere Dividende freuen. Wie der im TecDAX notierte Photonik-Konzern mitteilte, will er für 2025 eine Dividende von 0,40 Euro zahlen nach 0,38 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen bestätigte seine Mitte Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen und unterfüttert den Ausblick mit konkreten Zahlen.

So soll der Umsatz 2026 im einstelligen Prozentbereich steigen. Die EBITDA-Marge wird bei 19,0 bis 21,0 Prozent gesehen nach 18,4 Prozent im Vorjahr. Im Februar hatte der Konzern lediglich von einer Steigerung des Umsatzes und einer Verbesserung der operativen Marge gesprochen. Portfolioveränderungen sind in der Prognose nicht berücksichtigt. Makroökonomische und politische Entwicklungen seien schwer abschätzbar, so der Konzern. Er setzt auf seine Wachstumsplattformen in den Kernmärkten Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility.

Im abgelaufenen Jahr ging der Umsatz um etwa 6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sackte um 13 Prozent auf 192 Millionen Euro ab. Die entsprechende Marge betrug 18,4 Prozent nach 19,9 Prozent im Vorjahr und hielt sich damit innerhalb der vom Konzern ausgegebenen Prognosespanne.

Unter dem Strich verdiente Jenoptik 74,2 Millionen Euro nach 94,2 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,26 Euro.

Mittlerweile hat der Konzern einen Nachfolger von CEO Stefan Traeger gefunden, der das Unternehmen zum 15. Februar verlassen hat. Am Dienstag ernannte der Aufsichtsrat Dominic Dorfner, der von Semikron Danfoss kommt, zum Vorstandschef. Er wird sein Amt spätestens zum 1. Oktober antreten. Derzeit wird Jenoptik von Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek und Vorstandsmitglied Ralf Kuschnereit geführt.

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March 25, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)

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