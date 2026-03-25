Ingelheim (ots) -- HERNEXEOS (Zongertinib) und JASCAYD (Nerandomilast) im zweiten Halbjahr 2025 u.a. in den USA und China eingeführt- Nettoumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 7,3 %* auf 27,8 Mrd. EUR- Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhten sich auf 6,4 Mrd. EUR; (F&E-Quote: 22,9%)- 70 Mio. Patientinnen und Patienten erreicht - ein Anstieg gegenüber 66 Mio. im Jahr 2024Boehringer Ingelheim hat 2025 wichtige Markteinführungen im Bereich Humanpharma erfolgreich vorangetrieben, indem sie zwei Medikamente mit "FDA Breakthrough Therapy Designation" gegen Lungenkrebs und Lungenfibrose auf den Markt gebracht hat. Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr 2025 um 7,3 %* auf 27,8 Mrd. EUR - getragen von beiden Geschäftsbereichen, Humanpharma und Tiergesundheit. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) erhöhten sich auf 6,4 Mrd. EUR, was 22,9 % des Gesamtumsatzes entspricht. Insgesamt erreichte das Unternehmen 2025 rund 70 Mio. Patientinnen und Patienten mit innovativen Therapien - mehr als je zuvor."Das Jahr 2025 hat die Stärke unserer Pipeline eindrucksvoll untermauert und gezeigt, wie sehr sich unsere langfristigen F&E-Investitionen auszahlen. Mit zwei neu eingeführten Arzneimitteln in den Bereichen Onkologie und Atemwegserkrankungen adressieren wir einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf von Patientinnen und Patienten, und stärken zugleich die Erneuerung unseres Portfolios. Unsere gut aufgestellte Pipeline versetzt uns in die Lage, auch künftig wichtige Beiträge in grossen Krankheitsfeldern zu leisten und mehr Menschen als je zuvor innovative Therapien bereitzustellen", sagte Shashank Deshpande, Vorsitzender der Unternehmensleitung und verantwortlich für Humanpharma. "Mit wegweisenden Phase-III-Programmen, zentralen Readouts und weiteren Markteinführungen im Jahr 2026 arbeiten wir kontinuierlich daran, das Leben von Menschen, Tieren und Gemeinschaften weltweit zu verbessern."Frank Hübler, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen, ergänzte: "In volatilen Märkten und angesichts regionaler Herausforderungen hat sich unser Geschäft als robust erwiesen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können: mehr Arzneimittel für Patientinnen und Patienten und Tiere bereitzustellen. Wir investieren so viel wie nie zuvor in Innovation - ein klarer Ausdruck unseres Anspruchs für die kommenden Jahre."Humanpharma: JARDIANCE und OFEV wachsen weiter; HERNEXEOS und JASCAYD u.a. in den USA und China eingeführtDer Umsatz im Bereich Humanpharma stieg um 7,4 %* auf 22,7 Mrd. EUR, unterstützt durch die starke Performance in den Kernmarken. JARDIANCE (empagliflozin), zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz, legte um 8,7 %* auf 8,8 Mrd. EUR zu. OFEV (nintedanib), eingesetzt zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose und anderer progredient fibrosierender interstitieller Lungenerkrankungen, stieg um 5,4 %* auf 3,8 Mrd. EUR.Boehringer Ingelheim hat sein Portfolio 2025 mit der Einführung von zwei innovativen Therapien erweitert: HERNEXEOS, eine orale Behandlung für HER2-mutierten fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, wurde im August 2025 in den USA eingeführt. Zudem brachte das Unternehmen JASCAYD auf den Markt, das im Oktober 2025 für idiopathische Lungenfibrose (IPF) und im Dezember 2025 für progressive pulmonale Fibrose (PPF) in den USA und China zugelassen wurde. JASCAYD ist die erste neue wegweisende Therapie für IPF, die seit mehr als einem Jahrzehnt auf den Markt kommt.Die F&E-Ausgaben im Bereich Humanpharma beliefen sich auf 5,8 Mrd. EUR - das entspricht 27,4 % des Nettoumsatzes dieses Geschäftsbereichs. Das Unternehmen entwickelte seine Pipeline in den Bereichen Herz Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (CRM), Onkologie, Atemwegserkrankungen und Immunologie, psychische Gesundheit sowie Augengesundheit weiter. Die Pipeline umfasst derzeit mehr als 80 Projekte, darunter über 50 neue Wirkstoffkandidaten. Die kontinuierlichen Fortschritte in Boehringers stetig wachsender Pipeline in der mittleren und späten Entwicklungsphase ebnen den Weg für eine nachhaltige Welle potenzieller Markteinführungen. Sie schaffen die Grundlage, um in den kommenden Jahren einen echten Unterschied für Patientinnen und Patienten zu machen.Tiergesundheit: Ausbreitung grenzüberschreitender Tierseuchen verhindernIm Jahr 2025 bewies der Geschäftsbereich der Tiergesundheit große Widerstandsfähigkeit und Wirkung; der Umsatz stieg um 6,5 %* auf 4,9 Mrd. EUR. Wachstumstreiber waren insbesondere Antiparasitika und Therapeutika für Haustiere sowie die Segmente Geflügel und Wiederkäuer; NEXGARD wuchs um 8,5 %* auf 1,4 Mrd. EUR und festigte damit seine Position als meistverkaufte Antiparasitika-Marke der Branche.Das Unternehmen arbeitete eng mit Landwirtinnen und Landwirten, Tierärztinnen und Tierärzten sowie Behörden zusammen, um meldepflichtige Tierseuchen wie Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche sowie das Blauzungenvirus zu bekämpfen. Boehringer erhielt eine EU-Marktzulassung unter außergewöhnlichen Umständen für zwei Geflügelimpfstoffe gegen die Aviäre Influenza und unterstützte Tierhalter dabei, die Gesundheit ihrer Geflügelbestände zu sichern und besser auf Ausbrüche vorbereitet zu sein. Neben dem Vogelgrippe-Impfstoff VAXXINACT H5 ist VAXXITEK HVT+IBD+H5 ein neuer trivalenter Impfstoff, der Hühner und Puten gegen die Marek-Krankheit, die infektiöse Bursitis und die Vogelgrippe des Subtyps H5 schützt.AusblickFür das Jahr 2026 möchte Boehringer auf die Dynamik der letzten Jahre aufbauen: durch kontinuierliche Fortschritte in der Tiergesundheit,- und Humanpharma-Pipeline, sowie bei wichtigen Meilensteinen insbesondere in den Bereichen CRM, Onkologie und Augengesundheit.* Die Angaben zum Umsatzwachstum sind um Währungseffekte bereinigt.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanpharma und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.Pressekontakt:Boehringer IngelheimCorporate CommunicationsHarro Ten Wolde55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 181352E-Mail: press@boehringer-ingelheim.comOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6631/6242780