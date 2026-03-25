Berlin - Wenn sich Mitte April im CityCube Berlin Gründendeo, Bankfachleute, VCs und Regulierende treffen, geht es um nicht weniger als die Zukunft der europäischen Finanzindustrie. Beim Finanz- und Tech-Festival FIBE diskutieren am 15. und 16. April mehr als 200 internationale Speaker aus 19 Ländern über zentrale Trends: Von Künstlicher Intelligenz über Stablecoins bis hin zu neuen Investmentmodellen. Zu den vertretenen Firmen zählen Visa, BBVA, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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