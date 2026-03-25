Ein Hoffnungsträger stürzt ab: Ein einziger statistischer Wert bringt die Investmentstory ins Wanken - und lässt Anleger panisch fliehen. Ist das nur ein Rückschlag oder der Anfang vom Ende? Für den Impfstoffentwickler Valneva ist es ein rabenschwarzer Tag an der Börse. Die Aktie bricht zeitweise um rund 40 Prozent ein - ausgelöst durch die lang erwarteten Phase-3-Daten zum Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15, der gemeinsam mit Pfizer entwickelt wird. Auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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