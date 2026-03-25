Die Novo Nordisk-Aktie schleicht derzeit um die Kursmarke von 32 € herum. Jetzt legt der dänische Pharmakonzern positive Studienergebnisse vor. Kann das für einen Aufschwung sorgen? Positive Phase-2-Daten in China Endlich mal wieder eine gute Nachricht: Novo Nordisk und sein chinesischer Partner United Bio-Technology warten mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-2-Studie des Triple-Agonisten UBT251 bei Patienten mit Typ-2-Diabetes in China auf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de