AMSTERDAM (dpa-AFX) - Knapp ein Jahr nach dem Einstieg des Großaktionärs CEPD bei DocMorris kommt es dort zum Machtkampf. Der Investor will zur Hauptversammlung am 12. Mai einen Umbau des sechsköpfigen Verwaltungsrats der Online-Apotheke durchsetzen. Unter anderem soll dessen Präsident Walter Oberhänsli durch den früheren Celesio-Chef Fritz Oesterle ersetzt werden. Die Aktie startete im frühen Handel mit einem Plus von fast 5 Prozent.

CEPD, hinter dem der polnische Pharmahändler Pelion steht, war im Mai 2025 bei DocMorris eingestiegen und ist mit rund 14 Prozent dessen größter Aktionär. Der Großaktionär wirft der bisherigen Führung der Online-Apotheke wiederholte Fehler bei Strategie und Prognosen vor. Der Verwaltungsrat habe es nicht geschafft, das Unternehmen auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen. Als Folge sei der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent eingebrochen.

Auch habe das Gremium keine ausreichende Bereitschaft gezeigt, grundlegende Probleme anzuerkennen oder Verantwortung zu übernehmen, kritisiert CEPD. Gespräche über eine mögliche strategische Zusammenarbeit seien einseitig beendet worden.

Neben Oesterle als neuem Verwaltungsratspräsident ist als zweite CEPD-Vertreterin Mariola Belina-Prazmowska vorgesehen, die im Management der Pelion-Gruppe für Strategie und Entwicklung verantwortlich ist. Mit der Neubesetzung will der Großaktionär nach eigenen Angaben die Kontrolle stärken, eine bessere Umsetzung der Unternehmensstrategie vorantreiben und verloren gegangenes Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewinnen./jl/rw/AWP/tav/stk