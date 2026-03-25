Amsterdam - Der grösste Aktionär CEPD fordert bei DocMorris einen umfassenden Umbau des Verwaltungsrats und die Abwahl von VR-Präsident Walter Oberhänsli. Dazu hat der Aktionär am Mittwoch einen Antrag zur Aufnahme zusätzlicher Traktanden für die Generalversammlung vom 12. Mai 2026 eingereicht. CEPD hält rund 14 Prozent an DocMorris. Die Gesellschaft betreibt zusammen mit seiner Muttergesellschaft Pelion eine der grössten Omnichannel-Apothekenketten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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