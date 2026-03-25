Zürich - Vage Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg haben den Aktienmärkten weltweit und auch dem SMI am Mittwoch Gewinne beschert. Laut Medienberichten hat die US-Regierung dem Regime in Teheran einen Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Allerdings konterte der Iran mit eigenen zahlreichen Forderungen - unter anderem einer Mautgebühr für die Strasse von Hormus. Gleichzeitig lockerte der Iran die Regeln für eine Durchfahrt durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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