Chur - An der Preisverleihung vom 23. März 2026 im Zürcher Folium wurden die hundert einflussreichsten Persönlichkeiten der Schweizer Digitalwirtschaft geehrt. Unter ihnen: Marcel Meyer, Geschäftsführer von GRdigital und Leiter der kantonalen Fachstelle Tourismus Graubünden. Dass ein Vertreter eines Bergkantons in diesem Ranking figuriert, ist kein Zufall - aber auch keine Selbstverständlichkeit. Von Helmuth Fuchs und Perplexity Umwege als Methode ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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