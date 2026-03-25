Das DAX-Unternehmen Bayer hat weitere wichtige Fortschritte aus der Pharma-Division kommuniziert. In dieser Handelswoche konnten die Leverkusener gleich zwei Vertriebsgenehmigungen in Japan erringen, dem immerhin drittgrößten Pharma-Markt der Welt hinter den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Zum einen konnten die Leverkusener die erste Marktzulassung in Japan für das niedrig-dosierte MRT-Kontrastmittel Ambelvist (Gadoquatrane) erhalten. Die Zulassung erstreckt sich über alle Indikationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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